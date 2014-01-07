إعمار دبي تطرح 219 فيلا في مجمع "ليلا" للبيع

تطرح شركة إعمار العقارية في دبي للبيع فلل "ليلا" في مشروع "المرابع العربية"، بحسب ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وأفادت الشركة في بيان لها، أن مجمع "ليلا" يتضمن 219 فيلا بخمسة تصاميم مختلفة، بين 3 و5 غرف نوم، لافتة إلى أن كل فيلا تضم قطعة أرض لتكون حديقة أو منصة خارجية.

وأكدت أنه سيتم إطلاق فلل "ليلا" في كل من دبي وأبوظبي في 11 يناير 2014، في حين يبدأ التسجيل للمستثمرين المهتمين، غداً، عبر الموقع الإلكتروني لـ"إعمار".

وقال العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أحمد المطروشي، إن مشروع (المرابع العربية) نجح في إرساء معايير غير مسبوقة للفخامة وأنماط الحياة العصرية الراقية المناسبة للعائلات، بفضل مميزاته المستوحاة من أشهر المدارس الهندسية العالمية.