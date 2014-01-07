الجاسر: امتلاك السكن أفضل وسيلة لتعزيز دخل السعوديين

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أن امتلاك السكن هو أفضل وسيلة لتعزيز دخل الأسرة وتحفيز الادخار وبناء الأصول الاستثمارية للأسرة السعودية، والأسرة هي نواة المجتمع وعليها يعول بناء مجتمع متكافل ومنتج، ما يؤدي إلى تطوير اقتصاد ديناميكي يحقق آمال وطموحات المواطنين.

واعتبر الدكتور الجاسر في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية أن مؤسسة العمل الحكومي -خاصة التنظيمي والتشريعي منه- ضرورة لنقل الاقتصاد السعودي هيكلياً إلى مصاف الدول المتقدمة التي تعنى بالمواطن ورفاهيته بشكل مؤسسي قابل للاستدامة ويجعل آلية السوق هي الفيصل في الاستحقاق والأهلية.

وأكد أن القرارين المتعلقين بسوقي العمل والإسكان يصبان مباشرة في مصلحة المواطن وتحقيق رفاهيته، وتوفير العيش الكريم له ولأسرته، وقال: "لا شك أن إعطاء المتعطلين عن العمل فرصة إضافية للبحث عن عمل كريم دون انقطاع في الدخل يعد عملاً إنسانياً عظيماً يليق بدولة تبحث عن آليات ناجعة لمساعدة مواطنيها في البحث عن عمل لائق والاحتفاظ به".

وتابع: "أما تنظيم الدعم السكني فسوف يوجد آلية شفافة وعادلة لتوزيع فرص الحصول على سكن على مختلف شرائح المجتمع حسب الاستحقاق والحاجة مع إعطاء ميزة لذوي الدخول المنخفضة وذوي الظروف الخاصة مثل الأرامل والمطلقات".

وأضاف أن هذا التنظيم سوف يؤدي بلا شك إلى تشجيع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد وبالتالي زيادة المعروض من المساكن وهو أهم خطوة في توفير السكن وخفض أسعار تملكه وإيجاره.