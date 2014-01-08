"الإسكان": أراضٍ للسعوديين بسعر 50 ألف ريال

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن آلية الاستحقاق والأولوية للمشروعات السكنية الحكومية، موضحة أن أسعار الأراضي تبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 متراً مربعاً إلى 500 متر مربع.

وأكدت أن البدء في تسليم المنتجات السكنية للمواطنين سيكون في شهر أغسطس، بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة، ما يعني أن المملكة ستنجح خلال السنوات الثلاث المقبلة في خفض حجم الطلب، بنسب تتراوح بين 20 و25% بحسب الشرق الأوسط.

وتسعى "الإسكان" الى سدّ طلبات نحو 500 ألف مواطن، عبر برامج الإسكان الجديدة، حيث أبدى الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان السعودي، ثقة كبيرة بقدرة الوزارة على تنفيذ الأفكار والبرامج التي تم اعتمادها، أخيراً، مبيناً أن برنامج "أرض وقرض" سيبدأ العمل فيه خلال شهر اغسطس المقبل.

وأعدت الوزارة بوابة إلكترونية ستنطلق بعد 60 يوماً، تتيح للمواطنين جميعهم التقدم بطلبات الإسكان واستكمال بياناتهم ليتم تدقيقها والتحقق من صحتها، مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومن ثم معالجتها وتطبيق شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية عليها، بما يحقق العدالة والشفافية والاستدامة، كما خصصت مركز اتصال موحّد لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم ومساعدتهم في استكمال بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.

ويشترط التنظيم الجديد لاستحقاق المشروعات السكنية الحكومية أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة فأكثر، وألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو يكون مدرجاً فيه.