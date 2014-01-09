إجراءات جديدة لمنع المضاربات العقارية في دبي

قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بن مجرن، إن الإمارة تعتزم وضع لوائح جديدة لكبح جماح المضاربة على العقارات التي تباع قبل بنائها.

وأكد بن مجرن أن أسعار العقارات ارتفعت أكثر من 30% العام الماضي.

وتوقع بن مجرن في تصريح لوكالة بلومبيرغ، ارتفاع أسعار المنازل خلال هذا العام بين 35-40%.

وقال بن مجرن إن الدائرة تعتزم استكمال مراجعة ما هو معروف بتصرفات البيع على الخريطة في الربع الأول، وقد تصدر لوائح تنظيمية جديدة في الربع الثاني أو الثالث.

وأضاف أن تصرفات بيع العقارات على الخريطة تحمل في طياتها شيئاً من الخطورة. وأشار إلى أن الدائرة تعكف حالياً على دراسته. وقال أيضاً إن دائرة الأراضي تدرس قوانين خاصة بالعقارات التجارية والسكنية، وستكون لكل منها قوانينها الناظمة الخاصة، متوقعا إعدادها إما في يونيو أو في الربع الثالث.