شقق للسعوديين بالمدن المزدحمة بدلا عن السكن المنفرد

تتجه السعودية متمثلة بوزارة الإسكان إلى إيجاد بدائل عن وحدات سكنية كبيرة في المدن المزدحمة، من خلال بناء مجمعات سكنية بأدوار متعدة للسكن المنفرد للسعوديين.

وبحسب صحيفة عكاظ، فقد كشف وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي عن قرب ضخ أراض لعدد من المشاريع الحالية، مما سيؤثر على أسعار الأراضي وهذا ليس بهدف الضرر بأحد بقدر ما هو توازن للأسعار، ونتطلع إلى أن نصل في المستقبل للهدف الذي تسعى القيادة لتحقيقه.

وبين الوزير أنه سيتم قريباً الانتهاء من مشروع إسكاني بمدينة الرياض وسيتم توزيعه وفقاً للآلية الجديدة، كما يتم إعداد التصاميم لمشاريع في جدة على مساحة 12 مليون كيلومتر مربع وأخرى في أبها والباحة، وستأخذ وقتاً بسبب جغرافية المنطقة ولكن في أبها هناك مشروع قائم على مساحة 5 ملايين متر مربع يضم 5 آلاف وحدة سكنية.

من جهة أخرى تتجه وزارة الإسكان لمنح مطورين عقاريين الأراضي التي تعود ملكيتها لوزارة الإسكان لتنفيذ البنايات متعددة الطوابق داخل المدن التي لا تتوفر بها مساحات كافية لبناء الفلل السكنية.

ووفقاً لمصدر مطلع فإن وزارة الإسكان ستخصص جزءاً من الأراضي التي تعود ملكيتها للإسكان ومنحها لمطورين عقاريين لبناء أدوار متعددة الطوابق داخل المدن وهي بدائل للسكن المنفرد، حيث يمنح المطور صلاحية البيع على المواطنين من خلال تطبيق وتنفيذ المواطن قرضه السكني من وزارة الإسكان البالغ 500 ألف ريال على الشقة الموجودة في البناية.

وأضاف المصدر أن الأرض التي تمنح للتطوير من قبل المطورين العقاريين ستكون ملكا لوزارة الاسكان وبشراكة بنسب محددة للمواطنين المتملكين للوحدات السكنية داخل البناية وتكون فائدة المستثمر من عملية البيع.

وأبان أنه لن يتم إفراغ الصكوك الخاصة بهم إلا بعد انتهاء آخر قسط للمواطن المتملك للشقة أو الوحدة السكنية بعد عشر سنوات من تطبيق القرض.

وبحسب المصدر فإن المشروع في السكن المنفرد سيكون مطبقا وناجحا في مدن مكة المكرمة ومدينة جدة والرياض وهي المدن التي تحتاج لبدائل السكن المنفرد في ظل رغبة المواطنين في هذه المدن بنوعية هذا السكن.

وتبدأ اليوم الخميس أولى ورشات العمل بين وزارة الإسكان وعدد من المطورين العقاريين لمعرفة آلية التنفيذ بصورة تخدم المواطن والمطور بمتابعة ورقابة وزارة الإسكان.