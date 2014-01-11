صحيفة: تعدد الزوجات يعزز فرص استحقاق السعوديين للسكن

حملت معايير وزارة الإسكان السعودية في ثناياها غير المُعلَنة حلاً لمشكلة المواطنين متعددي الزوجات والذين يعانون من إيجاد سكن لزوجاتهم، حيث بات متاحا أخيرا تسجيل ملاحظة تتعلق بعدد الزوجات، ضمن البوابة الإلكترونية الخاصة بالإسكان.

وتسجيل هذه الملاحظة ستؤخذ في الحسبان عند فرز مستحقي المنتجات السكنية، وفق نقاط الاستحقاق والمفاضلة، المعلنة ضمن المعايير؛ في إشارة إلى أن المواطن المُعدّد بزوجتين فأكثر يستحق الإسكان أكثر من غيره.

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصدر في صندوق التنمية العقارية قوله إن بند تعدد الزوجات، سيكون ضمن الملاحظات الخاصة التي يتم إدراجها عند التقديم، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع إسكان.

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن عدد الزوجات يزيد من عدد نقاط استحقاق المواطن للسكن، ويجعله مُقدّما على غيره، لكن المصدر لم يُفصح عن مقدار نقاط الاستحقاق لكل زوجة.

وأكد أن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري عبر الإنترنت، دون شرط تملّك الأرض، وذلك قبل أكثر من عامين؛ سيتم تحويل طلباتهم آليا إلى البرامج التي أعدتها وأعلنتها وزارة الإسكان أخيرا.

وتابع "بوابة الإسكان ستخطرهم بأنهم سبق لهم التقديم في صندوق التنمية، ولن يحتاجوا إلى التقدّم مرة أخرى، كما أن المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، بشرط وجود الصكوك الشرعية، سيكون لهم الخيار في البقاء ضمن منظومة الصندوق، أو الانفصال والتوجه إلى منظومة وزارة الإسكان".

وذكر أن البوابة الإلكترونية لاستقبال المستحقين، واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، في شهر جمادى الأولى المقبل؛ "ستوضحان كثيرا من الأمور بشكل أكبر".