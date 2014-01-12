تقرير: دبي المدينة المثالية لشراء العقارات في 2014

باتت إمارة دبي ضمن أفضل 25 وجهة في العالم تستحق الزيارة والاستثمار العقاري فيها، بحسب آخر تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

فقد حلّت دبي ضمن قائمة المدن المرشحة كأفضل وجهات في العالم لشراء العقارات في 2014، وفقاً لصحيفة "الخليج".

وكان عدد من الخبراء العقاريين والاقتصاديين وضعوا قائمة المدن التي يرونها مثالية لشراء العقارات في 2014 سواءً كان ذلك للسكن أو للاستثمار، وذلك في حال توفر لديهم ما يعادل مبلغ 6 ملايين درهم (مليون جنيه إسترليني).

من جهته، قال تشارلي إلينغويرث، الرئيس التنفيذي لشركة العقارات "كاندي آند كاندي" البريطانية، إنه سيستثمر هذا المال في عقارات دبي، مشيراً إلى أن سوق الإمارة اشتد عوده بقوة، فضلاً عن اختيار المدينة مؤخراً لاستضافة معرض "إكسبو 2020"، إضافة إلى كونها ملاذاً آمناً في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه على الرغم من توقعاته باستمرار سوق عقارات العاصمة البريطانية لندن في استقطاب الأموال العالمية، وجاذبية أوكرانيا، وتايلاند، إلا أنه لا يتوقع أن يتحقق نمو كبير في أسعار العقارات الفاخرة في 2014 جزئياً لاحتمالات زيادة المعروض منها في بعض المناطق بهذه المدن، ولذا وقع اختياره على دبي، وللأسباب التي سلفت الإشارة إليها.

ومع ذلك اختار بعض الخبراء وسط لندن على أساس سهولة استرداد مبلغ المليون جنيه إسترليني، في حين ارتأى آخرون أن شمال بريطانيا أفضل لهم بهذا الخصوص.

وإلى جانب دبي ولندن شملت قائمة الخبراء فلوريدا في الولايات المتحدة، ومايوركا في إسبانيا، وفنتو في إيطاليا، وريودي جانيرو في البرازيل، ومراكش في المغرب.