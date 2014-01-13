أرجان تنهي المرحلة الأولى من مشروع Villege بالبحرين

أنهت شركة الأرجان في البحرين المرحلة الأولى للجزء التجاري من مشروع "الأرجان فيلج ـ arjan vellege في منطقة أبوقوة، والذي تقدر قيمته الإجمالية بحوالي 16 مليون دينار بحريني.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية، قالت غزل المفتي، الرئيسة التنفيذية للتطوير العقاري، إن المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، يقع في الجزء التجاري من مشروع جيون المتكامل في المنطقة الجديدة والمتنامية (أبوقوة)، حيث يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ أكثر من 18.000 متر مربع ومساحة مبنية تصل إلى 11315 متراً مربعاً.

وأوضحت أنه قد تم البدء بعمليات تأجير المشروع الذي يضم عدداً من المحلات التجارية، وسلسلة من المطاعم الشهيرة، وصيدليات وسوبر ماركت، صممت خصيصاً لتلبية مختلف احتياجات العائلة البحرينية، بحيث سيكون الجزء التجاري (الأرجان Village) بمثابة منطقة حيوية، بالإضافة الى أنه سيقام وبشكل شهري فيه برامج ثقافية ترفيهية مسلية، متوقعة أن يتم البدء بعملية التشغيل بالربع الأول من العام الحالي 2014، حيث تم استلام العديد من الطلبات التأجيرية وتقوم الشركة حالياً بتصنيف تلك الطلبات لاختيار الأفضل منها.