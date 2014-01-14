ارتفاع عدد نزلاء قصر الإمارات إلى 150 ألفاً في 2013

بلغ عدد نزلاء فندق "قصر الإمارات" بأبوظبي في عام 2013 نحو 150 ألف نزيل، وفقا لصحيفة البيان.

وقال الكسندر شنايدر مدير فندق قصر الإمارات إن الفندق تجاوز التوقعات في مجال الإيرادات بعد الارتفاع الكبير في عدد الزائرين والضيوف، مشيرا إلى أن معدلات الإشغال في قصر الإمارات ارتفعت العام الماضي بشكل كبير، كما ارتفع معدل الإيرادات للغرفة إلى واحد من أعلى مستوياته منذ افتتاح الفندق عام 2005 نتيجة الزيادة في أسعار الغرف والأجنحة بنسبة 26% مقارنة بعام 2012.

وقال إنه بالرغم من افتتاح فنادق ومنتجعات جديدة في إمارة أبوظبي إلا أن قصر الإمارات حقق معدلات إشغال قياسية بأسعار هي الأعلى من مثيلاتها في الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن قصر الإمارات يعكس رؤية أبوظبي 2030 لجعل الامارة مقصدا للفنون والآداب والتراث والثقافة وجذب السياحة الراقية من شتي دول العالم.

وقال شنايدر "إننا في قصر الإمارات نقدم الافضل للزوار والضيوف سواء في المطاعم او الغرف والاجنحة نظرا للجودة العالية في الخدمات".

وحول المشروعات الجديدة التي يعتزم قصر الامارات تنفيذها في عام 2014 ، قال "سوف نقوم بأعمال تحديث وتطوير لبعض المرافق الحيوية في قصر الامارات للحفاظ علي ارقي درجات الخدمة والجودة للضيوف" .

وحول توقعاته للأشغال في عام 2014، قال شنايدر إنه سيكون مرتفعا نظرا لانعقاد مؤتمرات وانشطة اخرى في ابو ظبي تتضمن قمة الطاقة ومعارض اخرى بالإضافة إلى استضاف القصر عدد من فرق كرة القدم العالمية بهدف التدريب وهو ما يشكل فخرا للفندق.

وأضاف أننا نركز على الأسواق الجديدة مثل الصين والهند وأميركا اللاتينية حيث لدينا اعدادا كبيرة من زوار تلك الدول بفضل الخطوط الجوية المباشرة للاتحاد للطيران إلى تلك المناطق".