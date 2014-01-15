العبداني: مليون ريال قرض عقاري إضافي للسعوديين

كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي محمد بن علي العبداني أنه سيتم إطلاق التمويل الإضافي للمواطنين من البنوك، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد التوصل مع وزارة العدل للحلول المتعلقة بتقديم هذا التمويل إلى جانب قرض الصندوق.

وقال العبداني لصحيفة عكاظ السعودية، إن الصندوق سيدفع للمواطن القرض الأساسي بمبلغ 500 ألف ريال، كما تقدم البنوك قرضا إضافيا يصل إلى مليون ريال، حسب اتفاق المواطن مع البنوك، وقدرته على السداد للبنك، حيث يعطي صندوق التنمية العقاري مدة سنتين مهلة من وقت صرف القرض، وبعدها يتم البدء في السداد.

وأوضح أنه بالنسبة للبنوك فهذا يعود للاتفاق مع المقترض، علما بأن الصندوق وقع برنامج التمويل الإضافي مع بنوك (الأهلي، وساب، والهولندي، والراجحي) وسوف تلتحق باقي البنوك بهذا البرنامج قريبا.

ولفت مدير صندوق التنمية العقارية أن شخصا حصل على قرض ولا توجد له أرض، ورغب في شراء وحدة سكنية يمكنه أخذ قرض إضافي لشراء وحدة سكنية أو فلة بعد التأكد أنها مطابقة لشروط ومواصفات الصندوق، وستكون الوحدة السكنية باسم المواطن المشتري، وستصبح مرهونة لصندوق التنمية العقارية وللبنك الذي أخذ منه القرض.

وأفاد العبداني أن الذين استفادوا من القرض الإضافي أول مرة قبل إيقافه، بلغ عددهم 400 شخص من مدينة الرياض. ومن المتوقع زيادة العدد بعد وضع الحلول التي ستسهل التمويل الإضافي، ليتمكن المواطنون من بناء مساكنهم بسرعة.

وكان أحد البنوك قد قدم قرضا إضافيا لأحد المواطنين يتجاوز المليون ريال، بالإضافة إلى قرض صندوق التنمية العقارية ليصبح المبلغ 1.8 مليون ريال.