نخيل تطلق أراض استثمارية في مشروع "جميرا سيركل"

بدأت شركة "نخيل" الإماراتية بطرح مجموعة من الأراضي للبيع في مشروع "قرية جميرا سيركل"، وهي أولى إطلاقات الشركة لهذا العام 2014.

وبحسب صحيفة الاتحاد، تبدأ مساحات الأراضي‏‭ ‬المتعددة‮ ‬الاستخدام‮ ‬والمصممة‮ ‬لأغراض‮ (‬سكنية/فندقية/تجارية‮) ‬من 14 قدماً ‬مربعة إلى 90 ‬قدماً‮ ‬مربعة ‬مساحة‭ ‬بنائية‮، ‬وبأسعار‮ ‬من‮ ‬10‮ ‬ملايين‮ ‬درهم‮ ‬وبخطة‮ ‬سداد‮ ‬ميسرة‮ ‬للمستثمرين.

وتتربع «قرية جميرا» على مساحة قدرها 999 هكتاراً، ويمكن الوصول إليها من شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وشارع حصة، حيث ستوفر السكن عند إنجازها لأكثر من 300 ألف نسمة.

يذكر أن الشركة أنجزت العام الماضي البنية التحتية في مشروع "قرية جميرا سيركل"، كما أنجزت 615 فيلا بالإضافة إلى 90 فيلا أخرى حاليا هي قيد الإنشاء. كما افتتحت الشركة أيضاً مؤخراً حديقتين جديدتين في المشروع مع 11 حديقة أخرى مخطط لها في المستقبل.

وتم إنجاز أكثر من 70 مبنى من قبل المطورين العقاريين، جميعها مشغولة بالكامل في مشروع "قرية جميرا سيركل"، بالإضافة إلى العشرات من مخططات التصميم للمزيد من المشاريع هي قيد الدراسة. وقال متحدث باسم شركة «نخيل»: تعتبر قرية جميرا سيركل حيّاً عائلياً بامتياز، وذلك بوجود الملاعب الرياضية والمدارس والمتاجر والمستشفيات والمساجد، كما تتوزع العديد من المتنزهات والمساحات الخضراء في أرجائها. إطلاقنا للمبيعات اليوم هي فرصة مثالية فريدة من نوعها للمستثمرين الجادين ليكونوا جزءاً من هذا المجمع المتزايد الشعبية».

وستبدأ مبيعات الأراضي في مشروع "قرية جميرا سيركل" اليوم في مركز مبيعات نخيل الواقع على شارع الصفوح، دبي.