25 شركة مقاولات تتنافس لتشييد 100 برج فندقي في مكة

أكثر من 25 شركة مقاولات في السعودية تتنافس على تشييد حوالي 100 برج فندقي في مكة المكرمة في السعودية، وفق ما ذكره متخصص في بناء الأبراج الفندقية.

وبحسب صحيفة الرياض، فقد قال فيصل بن دبيس الحارثي إن التنامي السريع في الطلب على بناء الأبراج السكنية والفندقية جذب عشرات الشركات الكبرى لدخول سوق البناء والتشييد في مكة المكرمة خاصة في ظل اتساع دائرة إزالة المباني العشوائية والقديمة لصالح مشاريع توسعة ساحات الحرم وتنفيذ محطات القطار وتنفيذ الطرق الدائرية وتشييد مجمعات الخدمات المركزية للحرم المكي.

وطبقاً لتقديرات غير رسمية، فإن تكاليف بناء الأبراج السكنية بمكة يفوق خمسة مليارات ريال مرشحة للزيادة في ظل تنامي الطلب، حيث من التوقع إزالة أكثر من 7000 عقار في جنوب مكة المكرمة والطريق الموازي وطريق الزاهر.

إلى ذلك ربط المطور العقاري يوسف الأحمدي انتعاش سوق البناء بالضخ الحكومي غير المسبوق لمكة المكرمة ما جذب استثمارات هائلة في تسابق محموم لدخول السوق، فضلاً عن العائدات السريعة لسوق تأجير مساكن الحجاج والمعتمرين.

من جانبه، قال عضو الغرفة التجارية بمكة المكرمة سعود الصاعدي إن انتعاش سوق البناء انعكس على سوق الخرسانة الجاهزة، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في الخرسانة الجاهزة بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين بمكة المكرمة لمواجهة الطلب المتزايد من شركات المقاولات.

واعتبر رئيس النادي الاقتصادي بكلية الاقتصاد والمالية بجامعة أم القرى انتعاش سوق التطوير العقاري والبناء والتشييد نتاج طبيعي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي بفضل الرعاية الحكومية والدعم السخي لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة.