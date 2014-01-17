4 آلاف عقار تعوق مشروع طريق الملك عبدالعزيز في مكة

ذكرت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة في السعودية أن العقارات التي تعترض مشروع طريق الملك عبدالعزيز تبلغ نحو 4 آلاف عقار، مبينة أن تكاليف تنفيذ المشروع وتعويضات العقارات التي ستزال ستصل إلى 6 مليارات ريال، وفقاً لصحيفة عكاظ.

يذكر أن مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي لشارع أم القرى يخترق 5 أحياء عشوائية تتمثل في الرصيفة، الطندباوي، الزهارين، الهنداوية وجبل غراب وحددت الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة العمل والتطوير في هذا المشروع تدريجياً، وفق برنامج يحافظ على استقرار سوق العقار بمكة المكرمة.

وبحسب رأي خبراء العقار، فإن المشروع سيساهم في تسهيل حركة النقل من وإلى المسجد الحرام عبر البوابة الرئيسية لمكة المكرمة، فضلا عن مساهمته في تفتيت البؤر العشوائية في المناطق التي سيخترقها وفي مقدمتها حي الزهارين والمنصور وجبل غراب ودحلة الرشيد.

وينفذ المشروع على 3 مراحل، الأولى تشمل 3 مراحل فرعية تتمثل في المنطقة الواقعة غرب مشروع جبل عمر حتى شارع جرهم، ويبلغ عدد العقارات المزالة 535 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بنحو 176 ألف متر مربع، كما تتضمن هذه المرحلة منطقة حي الزهارين الواقعة غرب شارع عبدالله عريف حتى الطريق الدائري الثالث، وعدد العقارات المزالة 698 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بـ289 ألف متر مربع، فضلا عن منطقة مسجد الملك عبدالله، ويبلغ فيها عدد العقارات المنزوعة 601 بمساحة إجمالية تقدر بـ130 ألف متر مربع.

وتتمثل المرحلة الثانية في تنفيذ الطريق الجنوبي للمشروع، ويبلغ عدد العقارات المنزوعة فيه نحو 1021 عقارا بمساحة إجمالية تقدر بـ226 ألف متر مربع، وفي المرحلة الثالثة يتم استكمال نزع بقية العقارات في المشروع من مسجد الملك عبدالله حتى شارع جرهم شرقا ومن مسجد الملك عبدالله حتى شارع عبدالله عريف غربا، حيث سيبلغ عدد العقارات المنزوعة في هذه المرحلة حوالي 848 عقارا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 381 ألف متر مربع.