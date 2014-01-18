نمو قيمة المباني المنجزة في دبي بـ16.5% خلال 2013

أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء، ارتفاعاً في قيمة المباني المنجزة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 16.5% لتصل إلى نحو 14.5 مليار درهم، مقابل 12.4 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2012.

فيما ارتفعت قيمة المباني المنجزة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 44.5% لتصل إلى نحو 5.8 مليار درهم، مقابل 4 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2012.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز، ارتفع عدد المباني والمنشآت المنجزة في دبي خلال الربع الثالث من العام الماضي بنحو 291% لتصل إلى 2281 ألف مبنى، مقابل 582 مبنى خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأرجع خبراء نمو قيمة المباني المنجزة في الإمارة إلى ارتفاع العوائد المالية على الاستثمار العقاري، فضلا عن تخوف ملاك ومطورين من زيادة تكلفة الإنشاءات خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الانتعاشة العقارية.

وقالوا إن شريحة كبيرة من المطورين العقاريين قرروا التعجيل في إطلاق واستكمال المشاريع العقارية، للاستفادة من زيادة الطلب.

وأكد خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، أن انتعاشة القطاع العقاري وزيادة العوائد المالية على الاستثمار في القطاع فضلاً عن توافر التمويلات البنكية كانت عوامل مهمة دفعت حركة البناء في دبي خلال الفترة الماضية.

وقال إن متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري بالدولة في الربع الأخير من 2013 وصل إلى 9% مقابل 6% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مشيراً إلى أنها تعد الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يضاعف من جاذبية القطاع وانتعاشة حركة التطوير والإنشاءات.

وتوقع ابن كلبان استمرار نمو القطاع بعد فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو 2020"، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينشط الحركة السياحية في الإمارة والدولة، كما سيعزز جاذبية القطاع لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات المقبلة.

وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء أن المباني المتعددة الطوابق استحوذت على النسبة الأكبر من المباني المنجزة في دبي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن بلغت قيمتها نحو 1.45 مليار درهم ما يشكل نحو 25% من قيمة المباني التي تم إنجازها خلال هذه الفترة، مقابل 2.46 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2012.

وحلت الفلل الخاصة في الترتيب الثاني من حيث القيمة، إذ تم إنجاز 822 فيلا بقيمة 1.25 مليار درهم، ما يشكل نحو 21.4% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال الربع الثالث مقابل 393 فيلا خاصة بقيمة 711 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2012. وجاءت نسب إنجاز الطوابق في المباني في الترتيب الثالث، إذ استحوذت على نحو 19% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال الربع الثالث، إذ تم إنجاز نحو 11 نسبة طابقية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي مقابل انجاز اثنين بقيمة 282 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه.