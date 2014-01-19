عقارات دبي تحقق تداولات بـ236 مليار درهم في 2013

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن نتائج التصرفات العقارية في الإمارة لعام 2013، إذ أوضح تقرير صدر عن إدارة تنمية القطاع العقاري في الدائرة، أن إجمالي تصرفات العام تجاوزت 236 مليار درهم (بنمو 54% مقارنة بعام 2012)، تحققت من خلال 63.6 ألف معاملة، شملت عمليات البيع والرهن وأنواع أخرى، بزيادة بلغت نسبتها 52.4% مقارنة بعام 2012.

وأظهر التقرير الذي نشرته صحيفة الإمارات اليوم، أن المبايعات استحوذت على نصف إجمالي قيمة العمليات بنسبة 50%، بينما بلغت حصة الرهون 46%، ما يعني أن قيمة العمليات الأخرى (التي تتضمن الهبة أو المنح وغيرها)، اقتصرت على 4% فقط.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن إن نتائج عام 2013 تعكس أجواء التفاؤل السائدة في السوق العقارية، في ظل الإجراءات والتشريعات التي صدرت العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز الثقة والطمأنينة بين مختلف فئات المستثمرين، ومن المتوقع أن يواصل مؤشر النمو صعوده خلال العام الجاري، خصوصاً مع فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

واستحوذت معاملات الأراضي من مبايعات ورهون ومعاملات أخرى على الحصة الأكبر من إجمالي التصرفات العقارية، بقيمة قدرها 166 مليار درهم، أي ما يمثل 70% من الإجمالي تقريباً، وحلّت الوحدات السكنية في المرتبة الثانية بقيمة 62 مليار درهم تقريباً، وبنسبة إجمالية قدرها 26%، بينما كانت النسبة المتبقية البالغة 4%، من نصيب معاملات المباني التي بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم.