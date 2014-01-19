4.3 مليار دولار أرباح "جنرال إلكتريك" الفصلية بـ2013

أعلنت شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية عن زيادة أفضل قليلاً من التوقعات في الإيرادات بدعم من أنشطة بيع معدات ضخ النفط ومحركات الطائرات.

وقالت المجموعة التي تسعى لتقليل اعتمادها في الأرباح على القطاع المالي المضطرب والعودة إلى جذورها الصناعية إن ستة من قطاعاتها الصناعية السبعة سجلت نمواً في الأرباح.

وأضافت أن أرباحها في الربع الأخير من 2013 ارتفعت إلى 4,2 مليار دولار -أو 41 سنتاً للسهم- من 4,01 مليار دولار -أو 38 سنتاً للسهم- في الفترة نفسها من العام السابق.

وزادت الإيرادات 3,1% إلى 40,38 مليار دولار، وهو رقم مرتفع حوالي 160 مليون دولار عن متوسط توقعات المحللين. وارتفعت إيرادات أنشطة "جنرال إلكتريك" للنفط والغاز -رابع أكبر قطاعاتها لكنها الأسرع نمواً في 2013- بنسبة 17%، في حين زادت إيرادات قطاع الطيران -ثاني أكبر قطاع- 13%.

وقالت "جنرال إلكتريك" إن تخفيضات التكاليف سارت بخطى أسرع من المخطط في 2013 وأنها ستسعى لخفض التكاليف بمليار دولار أخرى على الأقل في 2014.

وسجلت أسهم "جنرال إلكتريك" قفزة بلغت 31% في 2013 متفوقة على أداء مؤشري داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز 500 رغم أنها تراجعت عن بعض تلك المكاسب منذ بداية 2014.