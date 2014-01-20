بدء تنفيذ مشروع "قلب أوروبا" قبالة سواحل دبي

قالت مجموعة كلايندينست، الاثنين، إنها بدأت في بناء منتجع ضخم على أرخبيل صناعي قبالة سواحل دبي مع إحياء الإمارة مشروعات سياحية وعقارية علقت إثر انهيار السوق العقارية في 2008.

وقالت المجموعة إنه سيتم الانتهاء من مشروع "قلب أوروبا" الذي يضم فنادق وفيلات راقية تقام على ست جزر صغيرة بنهاية عام 2016.

وأضافت أن المجمع الذي يقام على بعد خمسة كيلومترات من دبي سيشيد على طرز معمارية إيطالية وإسبانية وألمانية كلاسيكية، وهو ما سيشمل تنسيق الحدائق والشوارع التي ستحف الثلوج الصناعية بعضها.

وأحجمت "كلايندينست"، وهي شركة تطوير عقاري عالمية مقرها دبي، عن الكشف عن تكلفة المشروع وكيفية تمويله وقالت إن إعلاناً في هذا الصدد سيصدر الشهر المقبل إلا أن وسائل إعلام محلية قدرت التكلفة بأكثر من 800 مليون دولار.

ومساحة الأرخبيل نحو 60 كيلومتراً مربعاً ويضم أكثر من 200 جزيرة على هيئة خريطة العالم وتم الانتهاء منه في 2008.

وبيعت معظم الجزر إلى مستثمرين إلا أن الأزمة المالية في دبي بين 2008 و2010 أدت لتوقف خطط تطوير الجزر، ولم يجر البناء سوى على حفنة منها.

وقد يشجع بدء أول مشروع ضخم في الارخبيل على تطوير جزر أخرى. وفي مايو 2013 أزاحت "كلايندينست" عقبة أمام إتمام المشروع بالموافقة على سداد 169 مليون دولار لتسوية خلاف مع شركة نخيل المملوكة للحكومة التي شيدت الجزر.