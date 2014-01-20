تقرير: 22% ارتفاع في أسعار عقارات دبي السكنية بـ2013

كشف تقرير صادر عن شركة جونز لانغ لاسال، أن أسعار العقارات السكنية بدبي شهدت ارتفاعاً بنسبة 22% خلال العام 2013. فيما أشار التقرير إلى أن متوسط الإيجارات ارتفع بنسبة 17% سنوياً.

وأوضح التقرير أن الانتعاش تم على نطاق واسع وواضح في المواقع الرئيسية والثانوية التي تتمتع بأسعار معقولة، في حين أنَّ المزيد من الزيادة في الإيجارات والأسعار كان متوقعاً، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وسجل سوق التجزئة نموا في 2013، مع تحول وزيادة في الإيجارات في كل من المراكز الرئيسية للتسوق والمراكز الموجودة بالمجمعات السكنية. وكما زادت شعبية محلات التجزئة التجارية في الشوارع في مواقع مختلفة في دبي في 2013.

وكان لقطاع الفنادق حظاً إيجابياً هذا العام مع أعداد قياسية للسياح الوافدين إلى دبي، رغم وجود عدد ملحوظ من الافتتاحات، وشهد القطاع معدلات إشغال ملحوظة بلغ 80% وارتفاع متوسط الأسعار اليومية.

وسجلت السوق الصناعية نموا قويا في العام 2013 مع عدد من مشاريع البنى التحتية التي تعود بالفائدة على هذا القطاع. استمر الطلب على التحول إلى مناطق جديدة إلى جنوب دبي، ويتوقع أن تبقى على هذا الحال نظرا لقربها من موقع معرض اكسبو عام 2020، وقال كريج بلمب، رئيس قسم الأبحاث في جونز لانج لاسال - الشرق الأوسط "شهد عام 2013 تحسنآ واضحا في المعنويات والثقة تجاه سوق العقارات في دبي، وبلغت ذروتها بعد قرار اكسبو عام 2020، الذي أعطى دعما كبيرا خاصاً في الأشهر الأخيرة من السنة".