77 % من الأراضي البيضاء في الرياض غير مطورة

أعلنت الهيئة العليا لتطوير الرياض أن نحو 77% من أراضي العاصمة السعودية من الأراضي "البيضاء" غير المطورة، وهي تدخل ضمن حدود التنمية، وتمثل المخزون الاستراتيجي للمدينة، مؤكدة أن معظمها يقع في الأودية الفيضانية وحواف الجبال والمناطق الوعرة.

وتوقعت الهيئة في بيان نشرته صحيفة "الحياة" أن تصل الأراضي غير المطورة والبيضاء إلى نحو 49% من إجمالي النطاق العمراني للعاصمة خلال عام 1435هـ.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن الأراضي البيضاء هي الأراضي التي تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة بشوارع وطرق معبدة أو غير معبدة، ولم يتم إجراء تخطيط عمراني لها، وهي غير قابلة للتطوير، لوجودها على أودية فيضانية وحواف الجبال والمناطق الوعرة.

وأوضح التقرير أن الأراضي البيضاء سيبلغ عددها خلال العام الهجري الحالي 941 قطعة أرض غير مطورة، في مقابل 969 قطعة مطورة.

وتوقعت الهيئة أن تشكّل الأراضي البيضاء في النطاق العمراني للعاصمة خلال عام 1450هـ ما تعداده 1413 قطعة أرض غير مطورة، تمثل ما نسبته 58% من إجمالي الأراضي المتوقع أن تصل إلى 2433 قطعة في العاصمة السعودية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوحدات السكنية في الرياض زاد خلال المسح الميداني الأخير للهيئة ليصل إلى 831 ألف وحدة سكنية، بنسبة نمو بلغت 11%، تمثل الشقق 41% منها، أما نسبة الزيادة في عدد الفيلات فبلغت 8%، تمثل ما نسبته 55% من إجمالي الوحدات السكنية في العاصمة.