تقرير عن المساهمات العقارية المتعثرة بالسعودية قريبا

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة السعودية أنهت تقريرا متكاملا عن واقع المساهمات خلال الفترة الماضية، وهي بصدد الإفصاح عنه قريباً.

وبحسب اللجنة فإن خمسة مساهمات عقارية في المملكة تم إحالتها للمصفي حالياً، منها مساهمة واحدة غير مرخصة، هذه المساهمات هي أرض الخرج، وأرض شمال جدة، وبرج رواد الروضة وأرض التقنية وروضة أبحر، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

كما أن عدد المساهمات تحت الإجراء بلغت 236 مساهمة، فيما بلغت المساهمات العقارية التي لم يستدل على عناوين أصحابها 23 مساهمة.

وأوضحت اللجنة أن المساهمات التي تعد خارج اختصاصها للنظر فيها 64 مساهمة تضمنت أحد أشهر المساهمات التي لقيت رواجاً كبيراً في حينه، وهي مساهمة جزر البندقية.

في المقابل دعت لجنة المساهمات العقارية 114 مساهماً إلى سرعة مراجعة الوزارة لاستلام حقوقهم عن بعض المساهمات التي انتهت تصفيتها.