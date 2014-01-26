1.8 مليار درهم عمولات لوسطاء عقاريين بدبي خلال 2013

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن وصول القيمة الإجمالية للعمولات التي حققها الوسطاء العقاريون في دبي لما يزيد على 1.8 مليار درهم عن قيمة المبايعات العقارية خلال 2013.

ووفقا لصحيفة "البيان"، تشير الأرقام الى أن نسبة العمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون المسجلون في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والاملاك في دبي من الأفراد والشركات، مقابل نجاحهم في إبرام الصفقات بين البائعين والمشترين وصلت إلى 2% من القيمة الإجمالية للصفقة.

وقال يوسف السيد الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: "لقد تحققت تلك العمولات بفضل النشاط العالي الذي شهده السوق العقاري، والقطاعات الاقتصادية الأخرى عموماً في دبي. ويعود ذلك أساساً إلى أجواء التفاؤل السائدة في أوساط المستثمرين، خاصة خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت العديد من المبادرات التنظيمية، وتوجت بالإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020".

يشار إلى أن الصفقات العقارية المتنوعة تشمل كافة عمليات البيع والشراء للوحدات العقارية المتنوعة، ومنها الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، وتتراوح بين البيع وبيع الإجارة والبيع المؤجل.

ويظهر التقرير الذي صدر عن أراضي دبي مؤخراً أن إجمالي عمليات البيع للعام زاد على 93.2 مليار درهم، وهي قيمة (البيع، بيع حق المنفعة، البيع المؤجل، الإجارة التي تنتهي بالتملك، الإجارة التي تنتهي بالتملك المؤجل، إضافة أرض بالبيع).