إعمار تطلق مشروع فلل "رشا" في المرابع العربية بدبي

تعتزم شركة "إعمار" العقارية مطلع الشهر المقبل، إطلاق مجموعة فلل "رشا"، المصممة وفقاً للطراز المعماري الإسباني في مجمع "المرابع العربية" بدبي.

وتعكس المجموعة التي تضم 140 فيلا، السمات المعمارية الفريدة للفلل الإسبانية الساحلية، وتمتاز بتصاميمها المثلى للعائلات، حيث تتكون من أربع إلى ست غرف نوم، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار" العقارية، أن السوق العقارية بدبي اليوم تشهد طلباً متزايداً على الفلل، بما يعكس المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها الإمارة كوجهة أولى للعائلات والمستوى المميز لنموها الاقتصادي.

ولفت إلى أن الشركة ستطلق مشروع فلل "رشا" في وقت واحد في كل من دبي وأبوظبي، فيما يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لإعمار العقارية يوم 29 من الشهر الحالي.