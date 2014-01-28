بدء استقبال طلبات الدعم السكني بالسعودية 8 مارس

تبدأ وزارة الإسكان السعودية اليوم استقبال طلبات الدعم السكني لأهالي منطقة جازان، حيث يترتب على الراغبين تقديم طلبات على الوحدات السكنية الجاهزة وطلبات الدعم السكني الأخرى عبر البوابة الإلكترونية.

وتشمل عملية توزيع الوحدات السكنية 3137 وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جازان، و821 وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان. وسيتم فتح البوابة لجميع المناطق ابتداء من 8 مارس المقبل.

ولدى الوزارة مشاريع إسكانية أخرى يتم تنفيذها في جميع مناطق السعودية تشمل بناء وحدات سكنية يبلغ عددها 17188 وحدة سكنية وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء 46000 وحدة سكنية، بحسب "الرياض" السعودية.

وتشمل المشاريع لدى وزارة الإسكان أيضاً أراضي مطورة تحت التصميم تستوعب بناء 103 ألف وحدة سكنية ضمن منتج الارض والقرض ليكون مجموع ما تستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة 166 ألفا.

الجدير بالذكر أن تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسرة السعودية التي لا تمتلك مسكنا مناسبا ولم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سكني سابق، وأنّ التوزيع سيكون في مكان اقامة الاسرة وعلى سبيل التمليك.