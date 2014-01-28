عقارات دبي تسجل تداولاً بـ415 مليون درهم في يوم

كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن قيمة تداولات العقارات بدبي بلغت يوم أمس الاثنين 415 مليون درهم، منها 297 مليون درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة 118 مليون درهم.

وأفاد التقرير بأن الدائرة سجلت 260 مبايعة، منها 137 لأراضٍ بقيمة 58 مليون درهم، و117 مبايعة لشقق بقيمة 227 مليون درهم، وست مبايعات لفيلات بقيمة 11 مليون درهم.

ومن أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 11 مليون درهم في منطقة "البرشاء جنوب الرابعة"، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة "برج خليفة". وتصدرت "الثنية الخامسة" مناطق دبي، من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 20 مليون درهم، فمنطقة "البرشاء جنوب الرابعة" بتسجيلها مبايعتين قيمتهما 12 مليون درهم. كما شهدت الدائرة أمس تسجيل 44 رهناً بقيمة 118 مليون درهم، منها 13 رهناً لأراضي بمبلغ 82 مليون درهم، و31 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 36 مليون درهم، أهمها في منطقة "النهدة الثانية" بقيمة 49 مليون درهم، وأخرى في منطقة "الثنية الخامسة" بقيمة 10 ملايين درهم.