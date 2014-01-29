الرياض تحتضن الاثنين لقاءً لشرح تفاصيل نظام "إيجار"

يعقد في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين المقبل لقاء مع مسؤولي شركة العلم لأمن المعلومات، لشرح تفاصيل نظام "إيجار".

ويعمل نظام إيجار على تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين بطريقة إلكترونية عبر شبكة معلوماتية ضخمة تتيح عرض تفاصيل الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، كما يحدد شروط التعاقد الإيجاري بين الطرفين.

وتنظم هذا اللقاء، اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر، أن النظام يمكن المكتب أو الوسيط العقاري من إدخال كل البيانات المتاحة عن الوحدات السكنية التي يعرضها الملاك عبر الشبكة المعلوماتية ليطلع عليها الباحث عن سكن للإيجار، كما يتيح النظام للملاك والمستثمرين متابعة استثماراتهم بشكل شهري .

وسيتيح النظام فرصة توثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية بصيغة إلكترونية، تتم تحت غطاء قانوني ومتعارف عليه تشارك فيه الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن اللجنة العقارية بالغرفة أسهمت بإعداد عقد إيجار موحد ونموذجي يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، بمن فيهم المستثمرون والمستأجرون بما يخدم السوق العقارية.

وسيكون بمثابة سوق عقارية إلكترونية ضخمة، حيث سيزود النظام بمعلومات وإحصاءات ومؤشرات عن القطاع الإسكاني الإيجاري وحجمه ومؤشر متوسط الأسعار، بالإضافة إلى أنه يرتبط بنظام شموس الأمني لضمان سلامة المعلومات والبيانات التي يتضمنها ومنع اختراقها، مقدما الدعوة لرجال وسيدات الأعمال والمهتمين للحضور والمشاركة في هذا اللقاء.