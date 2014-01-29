69 مليار درهم حجم الاستثمارات بعقارات دبي خلال 2013

أظهر تقرير صادر عن دائرة أراضي وأملاك دبي حول نتائج التصرفات العقارية للعام الماضي 2013، إقبال 163 جنسية (7 خليجية و12 عربية و140 أجنبية) على الاستثمار في قطاع العقارات بالإمارة.

وبلغ اجمالي قيمة استثمارات المشترين الأجانب أكثر من 69 مليار درهم في 2013. وكان إجمالي تصرفات العقارات في دبي تجاوز 114 مليار درهم في العام الماضي، وفقاً لصحيفة "البيان".

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يواصل سوق عقارات دبي أداءه المميز في استقطاب طيف واسع جداً من المستثمرين من شتى أنحاء العالم.

إذ بلغ عدد المستثمرين في هذا القطاع 160 جنسية، وهو رقم بليغ يوكد ثقة العالم في دبي وفي اقتصادها وفي سوقها العقاري. مؤكداً على أن شعوب العالم تجد في دبي مناخاً استثمارياً جذاباً وملاذاً اقتصادياً مستقراً يصعب إيجاد منافس له.

وتبين تفاصيل التقرير الذي يرصد نشاط الدائرة حتى اليوم الأخير من العام المنصرم أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين الإماراتيين استثمروا قرابة 8.5 مليار درهم.

وبالمقارنة مع الجنسيات الخليجية الأخرى، سجل السعوديين أعلى نسبة مشاركة استثمارية في هذا القطاع، بحجم إجمالي بلغ 4.6 مليار درهم. بينما وصلت حصة مواطني كل واحدة من الدول الخليجية الأربع الأخرى (سلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت) إلى مليار درهم تقريباً.

قالت دائرة الاراضي والأملاك ان دور المستثمر العربي كان بارزا وقوياً في الاستثمار العقاري وتعزيز نموه وزيادة فاعلية أنشطته المتنوعة، إذ بلغ إجمالي قيمة استثماراتهم أكثر من 12 مليار درهم خلال العام 2013، وبلغ عدد جنسيات المستثمرين العرب في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 16 جنسية.