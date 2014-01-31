بناء المساكن في بريطانيا يسجل أعلى مستوى منذ الأزمة

سجل بناء المساكن الجديدة في بريطانيا العام الماضي أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية، لكن بحسب تقرير للمجلس الوطني لبناء المساكن، يبقى غير قادر على تلبية زيادة قوية في الطلب.

وقال التقرير إن عدد المساكن الجديدة التي تم تسجيلها في المملكة المتحدة زاد بنسبة 28% في 2013 إلى 133670 وهو أعلى رقم منذ 2007. وساعد تراجع البطالة وانخفاض أسعار الفائدة وبرامج حكومية على تحفيز انتعاش قطاع الاسكان.

لكن تبايناً بين الطلب على المساكن وعدد الوحدات العقارية التي تطرح في السوق رفع أسعار المساكن بدرجة أخرجت بعض الناس من السوق العقارية، على الرغم من برامج حكومية لمساعدتهم على الوقوف على سلم الإسكان.

وقدرت مراجعة ساندتها الحكومة لسوق المساكن في 2004 أن بريطانيا تحتاج إلى بناء 250 ألف مسكن سنوياً.

وقال المجلس الوطني لبناء المساكن إن معظم مناطق المملكة المتحدة شهدت زيادة في تسجيل المساكن الجديدة في 2013، لكن لندن سجلت اكبر زيادة وهو ما يتفق مع مسوحات أخرى. وقفز عدد المساكن الجديدة التي جرى تسجيلها في العاصمة البريطانية العام الماضي بنسبة 60% إلى 26230 مقارنة مع 2012 ليصل الى أعلى مستوى له منذ بدء الاحتفاظ بسجلات الكترونية قبل أكثر من 26 عاماً.