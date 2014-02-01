ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في أبوظبي 15% خلال شهر

ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في أبوظبي بمتوسط 10 إلى 15% مطلع العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وسط تحسن ملحوظ في الطلب، بحسب متعاملين في السوق ومسؤولين بشركات التسويق العقاري في العاصمة.

وأشار هؤلاء إلى نمو الطلب بنسب مرتفعة في بعض المدن خارج أبوظبي، وفي مقدمتها مدينة زايد "حي العاصمة سابقاً"، ومدينة خليفة، إضافة إلى مدينة محمد بن زايد، لاسيما مع دخول الخدمات بعدد جديد من المناطق، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وقال مدير عام شركة سينيرز العقارية، حمدان الخوري إن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً في تداولات الأراضي، موضحاً أن توافر السيولة لدي المستثمرين أدى إلى ارتفاع الطلب ومن ثم زيادة الأسعار، لاسيما على قطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة.

وأشار الخوري إلى ارتفاع متوسط سعر بيع قطعة الأرض السكنية ذات مساحة "200×200" قدم مربعة بمدينة خليفة من 5,2 إلى 5,7 مليون درهم، وفي مدينة محمد بن زايد من 3,8 إلى 4,2 مليون درهم، كما ارتفع سعر قطعة الأرض السكنية ذات مساحة "100×120" بمنطقة الرحبة من 1,35 إلى 1,55 مليون درهم، وفي حي العاصمة مساحة "150×200" من 2,8 إلى 3,3 مليون درهم.

بدوره مدير التسويق في شركة الممزر للوساطة العقارية أشار محمد عزام، إلى ارتفاع الطلب بصورة ملحوظة على الأراضي السكنية بمدينة زايد "حي العاصمة سابقا" لاسيما مع بداية العمل في أعمال البنية التحتية بالمنطقة، فضلا عن القرب من الخدمات بالمناطق المجاورة، وفي مقدمتها مدينة خليفة.

وأوضح عزام أن متوسط سعر قطعة الأرض السكنية بحي العاصمة يتراوح حالياً بين 3,3 و3,5 مليون درهم، مقابل 2,5 إلي 2,6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، موضحاً أن السعر يتم تحديده بناء على موقع الأرض، والخدمات المتوافرة بجوار القطعة.