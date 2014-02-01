تسليم الإسكان 200 مليون م2 لإنشاء مدن سكنية بجدة

قال أمين جدة الدكتور هاني أبوراس أن الأمانة سلمت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة المدن الصناعة ووزارة الإسكان مخططات أراض مساحتها 200 مليون متر مربع للاستفادة منها في سرعة إنشاء الوحدات السكنية ومدن صناعية.

وكشف أن وزارة الإسكان تسلمت أراضي لمشروع إسكان خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة في مخطط الجوهرة قرب ثول بمساحة 4.5 مليون متر مربع، مخطط طريق الليث جنوب جدة بالقرب من مخططات المنح 799.713م2.

كما تسلمت الوزارة مخطط شمال طريق عسفان بجوار جامعة الملك عبدالعزيز الجديدة 2.5 مليون متر مربع، مخطط روابي الجنوب على طريق مكة المكرمة السريع مقابل مستشفى الحرس الوطني 12.5 مليون متر مربع، شرق مخطط التيسير في اتجاه الشرق من شارع فلسطين 74668 مترا مربعا، موقع الإسكان العام بطريق مكة المكرمة 4.5 مليون متر مربع، موقع بالمدينة الرياضية سابقا 9 ملايين متر مربع وموقع عند مطار الملك عبدالعزيز الدولي مليوني متر مربع.

وأشار أبوراس إلى أن هذه الأراضي اكتملت الخدمات فيها وتحولت ملكيتها إلى وزارة الإسكان.

وبين أن الأراضي التي تسلمتها وزارة التجارة تضم المنطقة الصناعية الأولى 12.7 مليون متر مربع، الصناعية الثانية 9 ملايين متر مربع، الصناعية الثالثة 20 مليون متر مربع بمخط رقم (342)، المنطقة الصناعية الرابعة 18.7 مليون متر مربع بمخطط رقم 319، الخامسة 40 مليون متر مربع مخطط رقم 369، إلى جانب المدينة الصناعية الشمالية جنوب طريق عسفان 5 ملايين متر مربع مخطط رقم (241)، المدينة الصناعية ببحرة 44 مليون متر مربع مخطط (488).