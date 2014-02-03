السعودية.. تأهيل 7000 مكتب عقاري كوسطاء إلكترونياً

تجتمع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع وزارة الإسكان ومسؤولي شركة العلم لأمن المعلومات مساء اليوم الاثنين، بمقر الغرفة؛ لتأهيل 7 آلاف مكتب عقاري كوسيط الكتروني لتنظيم العقود بين ملاك العقارات والمستأجرين.

وسيتم شرح تفاصيل نظام إيجار الذي ينظم بطريقة إلكترونية العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين، عبر شبكة معلوماتية ضخمة تتيح عرض تفاصيل الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، كما يحدد شروط التعاقد الإيجاري بين الطرفين، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر إن النظام يمكن المكتب أو الوسيط العقاري من إدخال كل البيانات المتاحة عن الوحدات السكنية التي يعرضها الملاك من خلال الشبكة المعلوماتية، ليطلع عليها المواطن الباحث عن الإيجار، كما يتيح النظام للملاك والمستثمرين متابعة استثماراتهم بشكل شهري.

وأضاف الشويعر أن النظام سيحقق الكثير من الفوائد التجارية والوطنية، وسيتيح فرصة توثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية بصيغة إلكترونية، تتم تحت غطاء قانوني ومتعارف عليه تشارك فيه الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن اللجنة العقارية بالغرفة ساهمت بإعداد عقد إيجار موحد ونموذجي يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة الإيجارية، بمن فيهم المستثمرون والمستأجرون بما يخدم السوق العقارية.

وأوضح عن وجود اكثر من 7 الاف مكتب عقاري مفعل ومهيأ على مستوى المملكة من أصل اكثر من 30 الف مكتب لديهم تراخيص لمزاولة التسويق العقاري لدخول مشروع «إيجار» الذي أطلقته وزارة الاسكان مؤخرا، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.