"مشاعر" الكويتية توسع استثماراتها في العقار السعودي

قال الرئيس التنفيذي لشركة مشاعر القابضة، جاسم العوضي، إن الشركة تسعى للتوسع في استثماراتها في السعودية واستكمال مشاريعها في مصر.

ووقعت الشركة اتفاقا لإعادة جدولة 14 مليون دينار كويتي، تعادل 49.6 مليون دولار، ديونا مستحقة عليها لبيت التمويل الكويتي "بيتك" في الربع الاخير من 2013.

وأكد أن "مشاعر" التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية بدأت مع شريك آخر في يناير الماضي استلام برجين جاهزين في السعودية من شركة المتحدة العقارية السعودية بعد مبادلتهما بصكوك وحصة في أبراج المريديان بالسعودية.

وأوضح أن مشاعر تمتلك الآن 40% من البرجين بما يقارب خمسة ملايين دينار بينما يمتلك الشركاء الآخرون النسبة المتبقية.

وانتهت الشركة من وضع المخططات اللازمة لمشروع الروابي في منطقة الخبر بالسعودية والذي تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع.

وقال العوضي إن الشركة تستعد في مارس أو ابريل المقبل لبدء عملية بناء "فلل على مستوى راقٍ جدا" في المشروع ليبدأ بيعها بعد اكتمال هياكلها الخرسانية في الربع الأخير من 2014 متوقعا تحقيق "عائد مجز" من المشروع.