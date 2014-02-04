30 يوماً لتفعيل اشتراك المكاتب العقارية في "إيجار"

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن استقبال طلبات الوسطاء والمستأجرين من خلال المنصة الإلكترونية لمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، حيث أصبح باستطاعة المكاتب العقارية الدخول والتسجيل مع مراعاة اشتراك كل مكتب أو شركة في نظام شموس، ومن لم يسجل يعطى مهلة لمدة شهر حتى يتم تفعيل اشتراكه في النظام.

ووفقا للمشرف على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان علي بن عطية آل جابر فإن نظام "إيجار" سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، موضحا أن النظام لم يتطرق إلى السعي علما بأن المتعارف عليه هو 2.5%، ولكن الوزارة سوف تبث في الموضوع مع اكتمال قواعد الكثير من الأنظمة التي تدرس تحت مظلة الوزارة، بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وقال آل جابر خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الإسكان بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للتعريف المكاتب العقارية بنظام "إيجار" أمس، إن تفعيل الوسط يتطلب الكثير من البيانات المطلوبة مثل الرخص المطلوبة وأن يكون من ضمن النشاط تأجير الوحدات السكنية وأن تكون سارية المفعول وأن يكون مشتركا في نظام شموس.

وذكر آل جابر إن منصة إيجار الإلكترونية ستسهم في إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وتوفر الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاستثمار في القطاع العقاري ومعرفة الإحصاءات.