تقرير: الإيجارات في إمارة الشارقة ترتفع 33%

ارتفعت أسعار إيجار الشقق في إمارة الشارقة خلال 2013 بما يقرب 38%، في مناطق محددة مثل المجاز والقاسمية والنهدة والوحدة في العام الماضي، في حين شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 8%، في مختلف مناطق الشارقة خلال الربع الأخير من العام وحده.

ولا تزال منطقة الكورنيش واحدة من أكثر المناطق المرغوبة في الشارقة، حيث وصل سعر إيجار الشقة المكونة من غرفتين فيها حالياً إلى 70 ألف درهم سنوياً، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما واصلت إيجارات العقارات السكنية في عجمان ورأس الخيمة صعودها في 2013 مرتفعة بنسبة 23 و18%، على التوالي عن 2012 بحسب تقرير شركة أستيكو للخدمات العقارية ومقرها دبي حول أداء العقارات في الإمارات الشمالية خلال الربع الأخير من 2013.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو: "أظهرت أبحاثنا أن قانون الإيجار، الذي تم اصداره من أجل حماية المستأجرين من الزيادات المرتفعة على الإيجار السنوي، يتم التحايل عليه من قبل بعض الملاك عن طريق المطالبة برسوم إضافية للصيانة ومواقف إضافية للسيارات بهدف التعويض عن فترة تجميد الإيجار لثلاث سنوات المنصوص عليها في قانون الإيجار".