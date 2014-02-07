"العدل" تدقق بإصدار 22 ألف صك لأراضٍ بالسعودية

بدأت وزارة العدل السعودية لجانا قضائية في كافة كتابات العدل لمراجعة وتدقيق أكثر من 22 ألف صك صدرت خلال السنوات الـ5 الماضية.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، أكد مصدر مسؤول أن هذه اللجان تعمل على تدقيق هذه الصكوك لمعرفة ما إذا كانت مزورة أم لا، مشيرا إلى أن أعمال هذه اللجان تهدف لكبح الفساد المالي والإداري في كتابات العدل وكافة المحاكم التابعة لوزارة العدل.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الرسمية في حالة ثبوت صكوك وهمية أو مزورة الرفع بها للجهات المختصة للتحقيق مع أصحابها ومع كتابة العدل المتورطة في إصدارها، مبيناً أن بعض اللجان وقفت على بعض الصكوك المزورة لأراض تم الاستيلاء عليها منذ فترة من الوقت.

ورفض المصدر تحديد الصكوك الوهمية والمزورة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها تتجاوز 20 ألف صك، ومازالت التحقيقات الرسمية مستمرة لإثبات عدم صحتها.

وكشف عن وجود خمسة آلاف صك لأراض تجاوزت مساحتها الخمسة آلاف متر مربع ينظر في مدى صحتها وهي تقع فى مواقع مميزة، موضحا أنه تمت إعادة أراض مساحتها أكثر من عشرة ملايين متر مربع لجهات حكومية.