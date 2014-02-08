موجة هجرة جديدة للأثرياء.. تجتاح عقارات لندن

قال تقرير اقتصادي إن موجة هجرة جديدة لأثرياء من الشرق الأوسط إلى السوق العقارية النشطة في لندن، بسبب الاضطرابات السياسية والمالية في بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم.

وبحسب بيانات لشركة "نايت فرانك" المتخصصة في سوق العقارات الفخمة، أكدت تسجيل زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة بالمنازل البريطانية عبر الإنترنت من دول تشهد أزمات مثل الأرجنتين وأوكرانيا وتركيا. وقال العضو في فريق بحوث العقارات السكنية في "نايت فرانك"، توم بيل، إنه من المرجح أن موجة جديدة من الاستثمار تتجه إلى سوق العقارات الممتازة في وسط لندن.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار العقارات في لندن بقوة بعد إقبال المشترين الأجانب على شراء القصور في العاصمة، مدفوعين بأزمة ديون منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي والاستقرار السياسي في بريطانيا وضرائبها العقارية المعقولة.

وأشارت نايت فرانك إلى أن اهتمام الأثرياء في البرازيل تضاعف خلال سنة حتى نهاية يناير الماضي، مضيفة أن زيادة الاستفسارات عبر الإنترنت تتحول إلى زيادة في المبيعات الفعلية خلال ما بين ثلاثة وستة أشهر. وجاءت الزيادة الأكبر في الاستفسارات من البرازيل، بما نسبته 115% على مدى 12 شهراً حتى نهاية الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.

وتعد البرازيل من الاقتصادات الخمسة الأكثر تأثراً بإجراءات مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، لسحب الحوافز النقدية نظراً إلى عجز كبير لديها في ميزان المعاملات الجارية واعتمادها على التدفقات الرأسمالية من الخارج.

وجاءت الأرجنتين وأوكرانيا في المرتبة الثانية، إذ تواجه الأولى أزمة عملة، بينما تشهد الثانية موجة من الاضطرابات السياسية، وزادت محاولات الخروج منهما 67%، وزاد الاهتمام من إندونيسيا وتركيا 10%، إذ تشهد الدولتان نزوحاً لرؤوس الأموال وهبوطاً للعملة منذ أسابيع، في حين ارتفعت الاستفسارات من جنوب إفريقيا 9%.