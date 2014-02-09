المناطق العقارية الساخنة تتمدد في دبي مع الانتعاش

أكد خبراء في قطاع التطوير العقاري في دبي، أن دائرة المناطق الاستثمارية الساخنة في دبي آخذة بالتوسع التدريجي مع انتعاش الطلب على العقار لتشمل مناطق حيوية جديدة باتت على قائمة اهتمامات المستثمرين الذين توجهوا إلى كل من وسط مدينة دبي والخليج التجاري والنخلة جميرا ومرسى دبي وغيرها.

وتوقع الخبراء أن تمتد دائرة النشاط من حيث الطلب على المنتجات العقارية في المناطق الأخرى، مثل منطقة جبل علي التي دخلت ضمن اهتمامات المستثمرين عقب فوز دبي باستضافة إكسبو ،2020 إضافة إلى مناطق أخرى على امتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد والعابر خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "أمنيات" مهدي أمجد، إن دبي تحتل مرتبة متقدمة في العالم في مؤشر المناطق العقارية الساخنة في مجال الأسعار والمردود الربحي للإيجار والقوانين العقارية المحلية وحجم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتكلفة العقار.

وأضاف أمجد أنه بكل تأكيد سيكون هناك تمدد كبير في المناطق الساخنة خلال الفترة المقبلة شبيه بالتمدد الذي حصل في أوائل عام 2004 عندما بدأت معالم "نيو دبي" في تلك الفترة بالتبلور في أماكن كانت تعد قبل تلك الفترة من أطراف الإمارة، الأمر الذي يعزى إلى الجو الاستثماري الإيجابي الذي يسود قطاع العقار بكافة أطرافه من ملاك ومطورين عقاريين ومستخدمين نهائيين ومؤسسات حكومية وفئات استثمارية، إضافة إلى نضوج هذا القطاع الذي تعززت خبرته وزادت تجاربه خلال الفترة الماضية.

وقال شون ماكولي المدير العام لدائرة المبيعات والتأجير، في شركة "أستيكو" للخدمات العقارية، إن هناك اتساعاً في بقعة المناطق العقارية الأكثر طلباً في دبي، الأمر الذي يرجع إلى أسباب عدة، منها الموقع الاستراتيجي لدبي من حيث الروابط التجارية الراسخة والاستقرار السياسي والأمان المعيشي في المدينة، إضافة إلى البيئة التنظيمية القوية وجودة البنية التحتية وتنوع وازدهار الاقتصاد وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المزايا الضريبية المريحة التي تمنحها المدينة.

وأضاف ماكولي أن الاستثمار سوف يشهد ارتفاعاً في البقع الساخنة التقليدية نتيجة ارتفاع مستويات الإشغال، وتوفر البنية التحتية المجتمعية، ما يسهم في انشاء سجل حافل من عوائد مستقرة في هذه المناطق.