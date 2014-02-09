"بايونيرز" القابضة تبدأ الاستحواذ على رؤية العقارية

وافق مجلس إدارة شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، بشكل مبدئي، على السير في إجراءات الفحص النافي للجهالة بغرض الاستحواذ على حصة 60% من أسهم مجموعة رؤيه للاستثمار العقاري بقيمة مبدئية تبلغ نحو مليار جنيه مصري.

وتتوقع "بايونيرز" القابضة إتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة خلال الربع الأول من عام 2014 معلنة في بيان صحافي أن الهدف منها تطوير العديد من المشروعات والتوسع محليا وإقليميا.

وبلغ حجم مبيعات رؤية خلال العام الماضي نحو 900 مليون جنيه.

وسيجري تمويل التكلفة الاستثمارية لصفقة الاستحواذ، بجزء نقدي وجزء عن طريق زيادة رأس مال الشركة لصالح مساهمي مجموعة رؤية بقيمة سيتم تحديدها بناء على المستشار المالي المستقل الذى سيكلف في وقت لاحق بإعداد الدراسة.

