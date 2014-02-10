خبير: سوق المكاتب في دبي يعيد طفرة 2007 خلال عامين

يواصل سوق العقار في إمارة دبي ارتفاعاته بشكل لافت، خصوصاً منذ أن نجحت هذه المدينة بالفوز في استضافة إكسبو 2020، ورغم أن بعض التقارير ترى تلك الارتفاعات "وقتية" إلا أن آخرين يرونها "طفرة" إيجابية ستتواصل في ارتفاعها.

ولعل مكاتب الإيجار هي الأخرى بدأت مرحلة الارتفاع منذ منتصف العام الماضي 2013، ووصلت إلى أكثر من 10%.

وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري علي رحمة لـ"العربية.نت" إن إيجارات المكاتب ارتفعت ما بين 18 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، مضيفا أنه يتوقع ثبات الإيجارات في منتصف العام الجاري.

ورأى الخبير رحمة أن معدل الارتفاع الذي شهده سوق المكاتب في دبي يعتبر طبيعيا، لكنه في الوقت نفسه أكد أن سوق المكاتب لا يزال يعاني، رغم ما يشهده من ارتفاع.

وأوضح رحمة أن المستثمرين اليوم بدأوا في إنشاء مبان خاصة للمكاتب، وبعضهم قام بتحويل بنايات سكنية إلى مكاتب استثمارية لكثرة الطلب عليها.

وبين رحمة أن معدل تأجير القدم في سوق المكاتب حاليا عند 110 دراهم إماراتية، بينما كان في عام 2007 أيام مرحلة الذروة بحدود 170 درهما للقدم، وهو ما يعني أن السوق لا يزال "نازلا" وهناك هبوط بحدود 40%، مضيفا "أتوقع أن ينشط سوق المكاتب خلال العامين المقبلين ويسجل نفس مستوى طفرة 2007.

وقال رحمة إن ارتفاع أسعار تأجير المكاتب مرتبط أيضا بالتوظيف، فمتى ما ارتفعت نسبة التوظيف زاد الطلب على المكاتب.

وتوقع رحمة أن تكون هنالك طفرة جديدة في نهاية العام الجاري لسوق المكاتب في دبي، وحول العقار بشكل عام في دبي، قال رحمة إن ارتفاعات ملحوظة- ويراها البعض كبيرة- حدثت في العام الماضي وبداية العام الجاري، لكنها طبيعية في ظل استرداد دبي عافيتها، وإن كانت لا تزال لم تصل إلى ما كانت عليه في عام 2007.

من جهته، قال محمد المري صاحب مكتب عقاري إن سوق المكاتب عليه طلب جيد مقارنة بالسكني، وهنالك موجة كبيرة من مستثمرين بدأوا التوافد على إمارة دبي، خصوصا في عام 2013، مؤكدا أن الإيجارات لا تزال في ارتفاع خصوصا في ظل الطلب عليها.

وأشار المري إلى أن الطلب، خصوصا في بداية كل عام، يصبح أكبر من المعروض بعكس فترة الصيف، موضحا أن هناك ارتفاعات، لكن في الربع الرابع من العام الجاري، خصوصا وأن الربع الثاني والثالث دائما ما يتوقف الارتفاع فيهما، بعكس الربع الأول والأخير.