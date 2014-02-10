691 مليون درهم قيمة تداولات العقارات في دبي

كشف تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم الاثنين، عن وصول قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي أمس، نحو 691 مليون درهم، منها 528 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 163 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، أن الدائرة سجلت أمس 290 مبايعة، منها 162 لأراض بقيمة 334 مليون درهم، و125 مبايعة لشقق بقيمة 187 مليون درهم، وثلاث مبايعات لفيلات بقيمة سبعة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة، مبايعة بمبلغ 140 مليون درهم في منطقة «النهدة الأولى»، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة "برج خليفة".

وتصدرت "الثنية الخامسة" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 32 مليون درهم، ثم منطقة "الحبية الرابعة" بتسجيلها أربع مبايعات قيمتها 16 مليون درهم.