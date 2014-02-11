"الأرجان" تكمل بيع 1000 وحدة سكنية بمليار ريال

أعلنت شركة مشاريع الأرجان السعودية المتخصصة في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، عن إتمــام بيع 1000 وحدة ســكنية بمختلف مشاريعهــا في الرياض والدمام وينبع، بقيمة إجمالية تقدر بمليار ريال.

وأوضح إياد البنيان، مدير عام شركة مشاريع الأرجان، أن هذه الوحدات تمثل الدفعة الأولى من خطة الشركة التي تهدف إلى تطوير 10000 فلة وشقة سكنية بمختلف المدن السعودية.

الجدير بالذكر أن الأرجان تملك وتطور العديد من المشاريع السكنية، والتي تحتوي على فلل وشقق منوعة التصاميم والمساحات، حيث تحتضن الرياض مشروع منازل قرطبة بإجمالي 1856 فيلا وشقة سكنية، ومشروع الواحة الخضراء 931 فيلا وشقة سكنية. وفي الدمام تنفذ مشروع مرجانة الذي يتألف من 327 فيلا، وكذلك مشروع السهول في الجبيل، حيث يشهد تطوير 1130 فيلا وشقة سكنية، إضافة إلى مشروع مروج في مدينة ينبع، ويتكون من 324 فيلا وشقة سكنية.