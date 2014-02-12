العتيبي: السعودية أنفقت 80 مليار ريال على "الجبيل"

بلغ مجموع ما أنفقته السعودية على مدينة الجبيل والبنى التحتية على مدى 38 عاما حوالي 80 مليار ريال، وفق ما أشار إليه الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ، أوضح العتيبي أن قيم العقود الحالية للمشاريع المستقبلية كبنى تحتية تبلغ 15.5 مليار ريال، مشيرا إلى وجود مشاريع سنوية جديدة تعادل كلفتها 7 مليارات ريال.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الصناعي، والسكني، والتجاري وحجم استثمار الدولة خلال الربع الثالث والأخير من العام الماضي بلغ 530 مليار ريال سعودي.

وعن أبرز عوامل جذب الاستثمار الخارجي لمدينة الجبيل الصناعية، ذكر بأن من أهم تلك العوامل الإجراءات الحكومية أو إجراءات المشاريع المنفذة والبنى التحتية المتكاملة والمشتملة على كافة وكامل الخدمات.

وأفاد بأن المشاريع المستقبلية في مدينة الجبيل تنمو باستمرار وفق الخطط المستقبلية التي تحدث دوريا بناء على النمو السكاني، والاستثماري، والتجاري، وعلى احتياجات الدولة بشكل عام.

وتطرق خلال حديثه إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل تنشئ حاليا 3 أحياء سكنية عملاقة جديدة يستوعب كل حي سكني 50 ألف نسمة، وهذا الأمر يواكب الرؤية المستقبلية للتوسع وتلافي أي ازدحام سكاني في المدينة حتى عام 2030.

وأضاف أن من تلك الأحياء حي جلمودة الذي وصلت نسبة الأعمال فيه إلى 50 %، وحي المطرفية الذي وصلت نسبة الأعمال فيه إلى 25 %، وحي مردومة الذي تم الانتهاء من مرحلة التطوير فيه.