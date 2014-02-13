شقق "دبي مارينا" تتصدر أولوية المستثمرين في الشراء

أظهر تحليل اقتصادي تحقيق إمارة دبي نجاح قوي للكثير من المناطق واجتذابها لعدد كبير من المستثمرين.

ووفقا لصحيفة البيان، تصدرت عقارات منطقة مرسى دبي الشهيرة بـ(دبي مارينا) لائحة أعلى المناطق بيعاً للشقق السكنية بقيمة اقتربت من 9 مليارات درهم، في حين حافظت الثنية الخامسة (المعروفة سابقاً بتلال الإمارات 1) بأعلى صفقات بيع الأراضي بقيمة تجاوزت 6 مليارات درهم.

وكان المركز الأول لصفقات المباني من نصيب الثنية الرابعة (المعروفة سابقاً بتلال الإمارات3) بقيمة تجاوزت 1.3 مليار درهم.

من جهته، قال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بأن إحدى دلالات نضج السوق تكمن في ترسيخ مناطق عقارية لمكانتها لدى شرائح متنوعة من المستثمرين، فلم يعد السوق العقاري رهن بتوجه واحد كان يكون لأغراض البيع فقط أو لأغراض التأجير حصراً بل يمضي السوق برصانة لجهة شهرة المنطقة.

وأشار بن مجرن إلى أن نجاح مناطق حضرية في السوق العقاري في ترسيخ صورتها لدى المستثمر يعود إلى الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية التي تشرف على تنظيم صناعة العقار والإشراف على عمليات التشييد فضلاً عن الدور الذي يلعبه المطور الرئيس والمطور الفرعي في تقديم سلعة عقارية متميزة تلبي تطلعات المستخدم النهائي

وأكد بن مجرن أن نتائج أداء السوق العقاري في الإمارة للعام الماضي 2013 كانت رسالة واضحة على تعافي السوق وثقة المستثمر بتسجيل 236 مليار درهم تحققت عبر 63.652 معاملة شملت عمليات البيع والرهن وأنواعاً أخرى.

وأظهرت أراضي منطقة الثنية الخامسة الأكثر جاذبية في نظر المتعاملين، حيث بلغت قيمة تعاملاتها من بيع ورهون 9 مليارات درهم، تلتها البرشاء جنوب الخامسة والحبية الثالثة والبرشاء جنوب الرابعة ووادي الصفا 5. وتمكنت منطقة مرسى دبي من الاستحواذ على المرتبة الأولى في مبيعات ورهون الشقق، حيث وصـــلت قيمة تعاملاتها إلى 15.6 مليار درهم، بينما جاءت الثنية الخامسة في المرتبة الثالثة، وحل برج خليفة ثالثاً، وتلته ورسان الأولى والخليج التجاري.

وحافظت الشقق السكنية على موقع الأفضلية في أولويات المستثمرين العقاريين من مختلف الجنسيات، وكانت حصة الأسد في لائحة أكبر 5 مناطق بيعاً للشقق كانت من نصيب منطقة مرسى دبي عندما شهدت تسجيل 4883 صفقة بيع بقيمة لامست 9 مليارات درهم طيلة العام 2013.

أما منطقة برج خليفة فقد حافظت على المرتبة الثانية بتسجيلها 6.3 مليارات درهم قيمة 2566 صفقة. تلتها في المرتبة الثالثة شقق منطقة الثنية الخامسة ببيع ما قيمته 4.2 مليارات درهم من خلال 3803 صفقات.