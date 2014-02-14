الناجم: الأبنية الخضراء توفر 500 مليار ريال للسعودية

أكد المهندس علي الناجم، رئيس المجلس السعودي للأبنية الخضراء وكبير مستشاري الطاقة في المباني، أن المملكة قادرة على الاستغناء عن النفط في توليد الطاقة بحلول عام 2050، مبيناً أن "الأبنية الخضراء" ستوفر 500 مليار ريال على الدولة في الـ20 سنة المقبلة، وفقاً لصحيفة "الشرق".

وكشف المهندس الناجم عن مبادرة تعاون لترشيد الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام استراتيجيات الأبنية الخضراء بطريقة صحيحة ودقيقة، والتي من شأنها توفير 50% من الطاقة المتوقعة عام 2035، مع الجهود المبذولة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، مشدداً على أن تكون الطاقة الكهربائية المطلوبة عام 2035 (120) جيجاوات، وبهذا التعاون بين مدينة الملك عبدالله والمجلس السعودي للأبنية الخضراء من خلال المبادرة، ستنخفض إلى 60 جيجاوات، مما يوفر على الدولة أكثر من 500 مليار ريال في العشرين سنة المقبلة.

وأضح الناجم أنه يجب علينا إدراك أنه لا مناص من توظيف استراتيجيات الأبنية الخضراء في مدن السعودية مستقبلاً.