"داماك" تستكمل 3 مشروعات للشقق بمنطقة البرج في دبي

تعتزم شركة "داماك ميزون"، ذراع شركة "داماك" العقارية للضيافة المتخصصة بتوفير خدمات الإدارة في الإمارات، استكمال 3 مشروعات للشقق الفندقية الفاخرة، متكاملة الخدمات في منطقة البرج في دبي قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب ما صرح به العضو المنتدب لشركة "داماك" العقارية، زياد الشعار خلال مؤتمر صحافي، فإن الشركة بصدد التخطيط لتطوير نحو 7500 شقة فندقية في دبي حتى عام 2017، في ظل العائدات الجيدة لقطاع السياحة، مشيرة إلى أن قطاع الضيافة يمثل نحو 30% من محفظة الشركة العقارية.

وأضاف الشعار أن الشركة تخطط لتطوير نحو 8800 شقة فندقية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2017، منها نحو 7500 شقة فندقية في دبي.

وأشار الشعار إلى أن داماك ستبدأ تشغيل مشروع الشركة الأول في قطاع الضيافة، الذي يحمل اسم "داماك ميزون ــ دبي مول ستريت".

وذكر أن أعمال البناء والتمهيد لمشروع الشركة في منطقة المدينة الملاحية، الذي يضم 300 غرفة، بدأت بالفعل، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع بحلول عام 2017.