"السعديات" تبرم اتفاقية تمويل عقاري لمشاريعها

وقعت "شركة السعديات للتطوير والاستثمار" (SDIC)، الشركة المالكة لمشروع "فلل حد السعديات"، اتفاقية شراكة استراتيجية للتمويل العقاري مع شركة "أصيل للتمويل الإسلامي"، بهدف توفير التمويل اللازم والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين بشراء فلل سكنية في المشروع بمدينة أبوظبي.

وقال منير حيدر المدير التنفيذي لشركة السعديات للتطوير والاستثمار؛ "ستتيح هذه الاتفاقية، إضافة إلى غيرها من الاتفاقيات التي نعمل حالياً على إبرامها مع عدد أخر من شركات التمويل العقاري، الفرصة لنا لتقديم منتجاتنا ومشاريعنا إلى قاعدة أوسع من العملاء الراغبين في السكن بهذا المشروع العقاري".

ويتكون مشروع "فلل حِد السعديات" من 450 فيلا، إضافة إلى العديد من المدارس، والمساجد، والمراكز التجارية، والمنتجعات، والشقق، والنوادي الشاطئية، التي تلبي احتياجات السكان والزوار على كافة المستويات.

يذكر أن شركة "السعديات للتطوير والاستثمار" كانت قد أرست في شهر يونيو من العام 2012 عقد بناء مشروع "فلل حد السعديات" على شركة "الجابر للمباني" إحدى شركات "مجموعة الجابر". ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المشروع في العام 2016، حسب الجدول الزمني المحدد له.