تدشين برج في أميركا سجل رقماً قياسياً في صب الخرسانة

أنهى عمال البناء في وسط مدينة لوس أنجلوس الأميركية وضع الأساس لناطحة سحاب تتألف من 73 طابقا أمس الأحد من المتوقع أن تكون الأطول في غرب نهر المسيسيبي عند انتهاء العمل بها، حيث أنهوا أكبر عملية متواصلة لصب الخرسانة في العالم.

وقال المتحدث باسم المشروع شون رسل إن أسطول شاحنات يتألف من 200 شاحنة قام بإجمالي 2120 رحلة لنقل 21200 ياردة مكعبة من الخرسانة، تبلغ زنتها حوالي 38200 طن مكعب إلى موقع الإنشاء في عملية متواصلة استمرت 19 ساعة بدأت الساعة 11.30 صباح يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يستغرق الأساس أسبوعين لتكتمل صلابته، وسيتم خلال الأسبوعين ضخ مياه من خلال شبكة أنابيب داخل اللوحة الضخمة لامتصاص الحرارة، في حين تتماسك الخرسانة.

وقال رسل إنه من المقرر أن يكتمل بناء برج ويلشر الكبير الجديد في 2016، وأن يفتتح في أوائل 2017. وأضاف رسل أن ناطحة السحاب تشتمل على 900 غرفة فندقية فارهة ومساحة مكتبية تصل إلى 37200 متر مربع، بالإضافة إلى مساحة لمحلات البيع بالتجزئة.

وتطور الخطوط الجوية الكورية المشروع الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، وهي التي كانت تمتلك أيضا مبنى ويلشر الكبير القديم الذي هدم لتوفير مساحة للبرج الجديد.

وقال مايكل امبريك محكم موسوعة غينيس للأرقام القياسية الذي حضر الحدث إن الموسوعة سجلت هذا المجهود الماراثوني لوضع الأساس كأكبر عملية صب خرسانة متواصلة بهذا الحجم على الإطلاق لتتجاوز بذلك الرقم المسجل باسم فندق وكازينو فينيشن بلاس فيجاس بحوالي 200 ياردة مكعبة فقط.