المركزي الياباني يبقي على السياسة النقدية بلا تغيير

حافظ بنك اليابان المركزي على تقييمه الإيجابي للاقتصاد عبر الإبقاء على سياسته النقدية بلا تغيير اليوم الثلاثاء، غير مبال ببوادر في الآونة الأخيرة على تراخي القوة الدافعة للنمو، ومشيرا إلى أن أي حوافز إضافية ربما ستنتظر لبعض الوقت.

وقرر البنك المركزي أيضا تمديد 3 برامج خاصة للإقراض لمدة عام من الموعد المقرر لانتهائها في نهاية مارس.

وكما توقع كثير من المراقبين صوت بنك اليابان المركزي بالإجماع على الإبقاء على تعهده بزيادة المعروض النقدي- وهو المقياس الرئيسي لسياسته- بوتيرة سنوية من 60 تريليون إلى 70 تريليون ين (589 مليار إلى 687 مليار دولار).

ولم يدخل بنك اليابان المركزي تغييرات على سياسته منذ أطلق حزمة قوية من الحوافز في أبريل الماضي عندما تعهد بتسريع التضخم ليصل إلى 2 بالمئة خلال عامين تقريبا عبر مشتريات نشطة للأصول في بلد عاني انكماشا للأسعار على مدى 15 عاماً.