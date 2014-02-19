تدشين مشروع عقاري في مصر باستثمارات 100 مليار جنيه

وقعت شركة المستقبل للتنمية العمرانية وشركة الأهلي للتنمية العقارية اليوم الأربعاء، عقد شراكة لتطوير جزء من المرحلة الأولى من مشروع "مستقبل سيتي" الذي يقام على 11 ألف فدان باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه، بما يعادل 14.37 مليار دولار، في القاهرة الجديدة.

وقال فتح الله فوزي رئيس شركة المستقبل للتنمية إن التكلفة اﻻستثمارية للمرحلة الأولى من بناء الوحدات والفيلات والأماكن الخدمية والترفيهية ستزيد على 20 مليار جنيه.

وأوضح أن شركته تقوم بعمل المرافق الأساسية للمشروع بأكمله بينما ستتولى الأهلي للتنمية العقارية بناء الوحدات السكنية من شقق وفيلات في 80 فدانا من المرحلة الأولى.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن المستقبل للتنمية ستبيع خلال 18 شهرا 1500 فدان تشكل المرحلة الأولى من المشروع وقدر قيمة مبيعات تلك المرحلة من الأراضي بما بين أربعة وخمسة مليارات جنيه.

وقال إن باقي أراضي المشروع ستباع خلال خمس إلى ست سنوات وإن مساحة الوحدات السكنية من إجمالي المشروع تبلغ 6 آلاف فدان والأماكن الخدمية والإدارية والترفيهية 2500 فدان.

وقال حسين صبور رئيس مجلس إدارة الأهلي للتنمية العقارية ردا على سؤال لـ"رويترز" إنه يتوقع تحقيق مبيعات بين 1.4 و1.5 مليار جنيه من بيع وحدات سكنية في المرحلة الأولى.

وأوضح فوزي أن المستقبل للتنمية العمرانية شركة مملوكة لبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك اﻻستثمار القومي وشركة المقاولون العرب.

وقال إن الشركة تملك أرض المشروع بشكل كامل. ويبلغ رأسمال المستقبل للتنمية أربعة مليارات جنيه مدفوعة بالكامل.

وقال إن المشروع سيوفر 170 ألف فرصة عمل.

وقال إن شركته تستهدف توفير من 20 الى 30%، من الطاقة اللازمة للمدينة من الطاقة الشمسية وتطمح لإنشاء قرية ذكية مثل القائمة حاليا بالسادس من أكتوبر.

