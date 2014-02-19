473 مليون درهم تعاملات العقار بدبي اليوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفلل وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي، اليوم الأربعاء، نحو 473 مليون درهم، منها 391 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 82 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي ونشرته "وام" بأن الدائرة سجلت اليوم 364 مبايعة، منها 200 لأراض بقيمة 133 مليون درهم، و159 مبايعة لشقق بقيمة 244 مليون درهم، وخمس مبايعات لفيلات بقيمة 51 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 57 مليون درهم في منطقة "المطينة"، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة "البرشاء جنوب الثالثة".

وتصدرت "البرشاء جنوب الرابعة" مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، فمنطقة "مجمع دبي للاستثمار الاول" بتسجيلها ست مبايعات قيمتها مليونا درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 58 رهناً بقيمة 82 مليون درهم، منها 16 لأراضٍ بمبلغ 31 مليون درهم، و42 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 51 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "الثنية الخامسة" بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة "مرسى دبي" بقيمة 13 مليون درهم.