وحدات السكن الجديدة تسجل تراجعا بأميركا للشهر الثالث

واصلت وحدات البناء الجديدة في أميركا تسجيل أكبر تراجع لها في نحو 3 سنوات في يناير، متأثرة على الأرجح بطقس سيئ لكن تراخيص البناء، تراجعت للشهر الثالث على التوالي وهو ما ينبئ ببعض الضعف في سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات أخرى ضغوطاً تضخمية ضعيفة على مستوى أسعار المنتجين في يناير رغم ارتفاع أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مشاريع البناء التي بدأ تنفيذها تراجعت 16 %إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 880 ألف وحدة وهو أقل مستوى منذ سبتمبر. ونسبة التراجع المسجلة هي الأكبر منذ فبراير 2011.

وعدلت قراءة ديسمبر بالزيادة إلى 1.05 مليون وحدة بدلاً من 999 ألف وحدة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجعاً إلى 950 ألف وحدة في يناير. وقالت وزارة العمل في تقرير منفصل إن مؤشر أسعار المنتجين المعدل في ضوء العوامل الموسمية زاد 0.2% الشهر الماضي مع ارتفاع تكلفة المنتجات. وتلك أكبر زيادة منذ أكتوبر.

وكانت أسعار المنتجين - وهي الأسعار التي تتقاضاها المزارع والمصانع ومعامل التكرير - زادت 0.1 % في ديسمبر.

وتراجعت تراخيص بناء المنازل 5.4% في يناير وهو أكبر انخفاض منذ يونيو لتصل إلى 937 ألف وحدة.